В России возвращают вытрезвители

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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
Госдума приняла законопроект о вытрезвителях в третьем чтении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 1 января появятся платные медицинские вытрезвители. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

«Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства», — пишет ТАСС. Таким образом с граждан, которые попали в такие учреждения, регионы смогут взимать плату.

Стоимость ночи, проведенной в вытрезвителе, составит в среднем 1,5 тысячи рублей, Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отметила, что цена может отличаться в зависимости от региона. Руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев считает появление вытрезвителей в стране необходимой мерой, передает телеканал 360. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших», но другие депутаты с ним не согласились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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