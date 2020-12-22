Подчиненные пермского губернатора меняются кабинетами

Пермский вице-премьер Дмитрий Самойлов занял кабинет замглавы администрации губернатора Александра Смертина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов, став вице-премьером правительства Прикамья, занял кабинет замглавы администрации губернатора Александра Смертина, сообщает URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Смертин же переехал в кабинет, который длительное время занимал бывший вице-премьер Михаил Сюткин.

«Интересно получилось, Самойлов занял кабинет Смертина, а Смертин занял кабинет Самойлова. Тот, который он занимал в 2013 году, будучи главой администрации [экс-губернатора Виктора] Басаргина», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что кабинет, который 21 декабря занял Самойлов, до Смертина традиционно занимали «культурные» вице-премьеры. В частности, Ирина Ивенских и Ольга Кочурова.

После проведенных оперативных мероприятий в кабинете Сюткина и последовавшей за этим отставкой вице-премьера некоторое время помещение на третьем этаже пустовало. Затем, говорит URA.RU инсайдер, туда на некоторое время заехал новый вице-премьер Григорий Невоструев. До Сюткина же в кабинете традиционно сидели главы администрации губернатора: Дмитрий Самойлов, Алексей Фролов, Рустем Юсупов, Яна Дорофеева.

В пресс-службе правительства Пермского края пояснили URA.RU, что сейчас в краевой администрации приводят все к общим стандартам. Соответственно, происходит традиционное разделение администрации губернатора и правительства региона так, как это изначально задумывалось.