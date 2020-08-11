В Перми нашли замену бывшему соратнику министра Решетникова

Инфраструктурные проекты будет курировать экс-чиновник из Башкирии Григорий Невоструев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель председателя госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Григорий Невоструев стал первым зампредседателя правительства Пермского края. Он приступил к работе 11 августа, рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник.

«Невоструев будет курировать все инфраструктурные проекты региона и отвечать за работу трех министерств: строительства, транспорта и по управлению имуществом и градостроительной деятельности», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к краевым властям. По данным издания, не пермский специалист был приглашен намеренно, поскольку у него нет контактов с местными девелоперами, он не будет лоббировать чьи-либо интересы, добавил собеседник издания.

Ранее инфраструктурное направление в пермском правительстве курировал первый вице-премьер Михаил Сюткин, который считался одним из ключевых членов команды экс-губернатора Максима Решетникова. Когда последнего назначили министром экономического развития РФ, Сюткин вернулся в Москву. На днях стало известно, что его привлекли к административной ответственности за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Перед этим в его кабинете прошли обыски, связанные с хищением средств на строительство зоопарка в Перми.

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