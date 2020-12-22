В свердловском городе объявили о спаде пандемии коронавируса

В Нижнем Тагиле закрыли коронавирусный обсерватор Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нижнем Тагиле закрыли обсерватор для больных коронавирусом в санатории «Сосновый бор». Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев. Городские власти связывают это с тем, что пандемия пошла на спад.

Как гласит документ, закрытие обсерватора объясняется снижением потребности в дополнительных койках. «На сегодняшний день для больных легкой формой коронавируса хватает коечного фонда в том же санатории „Руш“. В последнее время в „Сосновом бору“ находилось 2-3-5 пациентов, которые долечивались после стационара. Содержать такое количество больных в обсерваторе на 50 коек невыгодно для бюджета», — прокомментировал Владислав Пинаев в беседе с URA.RU.

По его словам, муниципалитет обратился с ходатайством в свердловский минздрав, который поддержал такое решение. «Действительно, был момент, когда обсерватор заполнялся на 100%. Если возникнет необходимость, мы расконсервируем его снова», — добавил мэр Нижнего Тагила.

Как писало URA.RU, Нижний Тагил является одним из наиболее безопасных городов Среднего Урала по проценту заражаемости коронавирусом. Согласно официальной статистике, в городе с начала пандемии переболело 0,98% населения.