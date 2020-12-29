Нового мэра Екатеринбурга удивили премии подчиненных

Алексей Орлов узнал у подчиненных, можно ли исправить ситуацию с премиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова удивил размер премий, которые получили сотрудники администрации перед Новым годом. По словам источника URA.RU в городской администрации, именно это стало поводом для визита в его кабинет начальницы департамента финансов Анны Турунцевой и руководителя кадрового департамента мэрии Елены Хазовой.

«Алексей Валерьевич удивился, что предновогодние премии такие маленькие (некоторые получили столько, что можно считать, что ничего не получили). И вызвал Турунцеву с Хазовой, чтобы узнать, в чем дело, как исправить ситуацию. Видимо, был не в курсе, что зарплаты в мэрии традиционно скромнее, чем в [региональном] правительстве», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник агентства предположил, что на самом деле речь шла не о новогодних премиях, а о премиях за третий квартал, которые закончили выплачивать в декабре. В разговоре с агентством Елена Хазова не стала отвечать на вопрос, вызывал ли ее Орлов. «Премии выплачены в установленном порядке в размерах согласно утвержденному положению о премировании», — сказала она. Анна Турунцева отказалась от комментариев по теме.

Алексей Орлов приступил к исполнению обязанностей мэра 22 декабря. До этого он занимал пост первого замгубернатора Свердловской области.