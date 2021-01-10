10 января 2021
09 января 2021

Накануне выборов федеральная партия закрыла свердловский филиал

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловское отделение «Патриотов России» вычеркнули из ЕГРЮЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная налоговая служба вычеркнула свердловское отделение всероссийской политической партии «Патриоты России» из ЕГРЮЛ. Как гласит запись в реестре, юрлицо признано недействующим и ликвидировано в конце 2020 года.

По указанным на сайте партии телефонам до реготделения дозвониться не удалось. «Я прошу вас удалить этот номер, он давно не является номером «Патриотов России», — ответил URA.RU не пожелавший представиться мужчина. В федеральном исполкоме партии не взяли трубку. Свердловское отделение «Патриотов России» было зарегистрировано 17 сентября 2002 года. С 20 сентября 2018 года им руководила Эльвира Дьяченко.

Партия имеет право участвовать в федеральных парламентских выборах без сбора голосов. Ранее в СМИ анонсировалось предстоящее объединение «Патриотов России» со «Справедливой Россией». Инициатором слияния называли администрацию президента РФ. Между тем, лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов опроверг возможное слияние партий — по крайней мере, на региональном уровне. «У нас никаких объединительных мероприятий не проводилось. Это их внутренние дела», — прокомментировал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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