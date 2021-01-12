Тюменские таксисты продают пассажирам поддельную красную икру

Тобольские таксисты приторговывают деликатесом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске Тюменской области водитель сервиса такси «Автолига» продал пассажирке красную икру, которая оказалась поддельной. Об этом женщина рассказала в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам тоболячки, она обратилась в полицию.

«Вызвали такси через „Автолигу“. Таксист предложил купить у него красную икру хорошего качества. Обещал вернуть деньги, если икра не понравится. Икра оказалась подделкой. Пытались договориться с водителем о том, чтобы ее вернуть, но не получилось», — написала в своей публикации жительница Тобольска.

Женщина обратилась в полицию. Силовики связались с водителем по телефону, он пообещал им вернуть деньги, но после этого перестал выходить на связь. В комментариях к записи большинство пользователей посчитали, что пострадавшая сама виновата в том, что произошло. «В первый раз слышу такую историю. Как вообще можно додуматься купить икру у таксиста? Тут в магазинах-то доверия нет к икре», — заявила Наталия Пермитина.

По словам одного из местных жителей, в Тобольске эта проблема носит массовый характер. «У нас многие таксисты с торговли водкой перешли на торговлю красной икрой. Где они ее берут — неизвестно. Но это не икра, а имитация. А продают по стоимости икры», — пояснил он URA.RU на условиях анонимности

Получить оперативный комментарий в компании «Автолига» URA.RU не удалось: номера телефонов на официальном сайте агрегатора отсутствуют. Туда направлен письменный запрос. В городском отделе МВД взяли время на подготовку ответа. Ранее агентство уже писало о том, что тюменцам продают поддельную красную икру по цене настоящей.