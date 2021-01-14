14 января 2021

В СК раскрыли главную причину утечки данных россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Константин Комарда рассказал, что российские компании принимают недостаточно мер для защиты личных данных сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главной причиной утечки данных россиян в интернете являются ошибки банковских работников или служащих государственных ведомств. Об этом рассказал руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.

«[Происходят] ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации, либо умышленное хищение баз данных, и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной сети», — цитирует ТАСС эксперта. Он уверен, что российские компании принимают недостаточно мер для защиты личных данных сотрудников. Из-за этого в руках мошенников могут оказаться пароли, данные паспорта и банковской карты, а также номера мобильных телефонов.

Комарда предложил усовершенствовать законодательство РФ в области кибербезопасности. По его словам, данные россиян продаются на специальных сервисах в интернете.

Ранее сообщалось, что данные автовладельцев были выставлены на продажу. Произошла утечка личной информации тех, кто пользуется автомобилями марки Hyundai. В России мошенники часто используют бесплатные сим-карты, которые раздаются на улице, для получения контроля над социальными сетями абонента, передает «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...