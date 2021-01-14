В СК раскрыли главную причину утечки данных россиян

Главной причиной утечки данных россиян в интернете являются ошибки банковских работников или служащих государственных ведомств. Об этом рассказал руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.
«[Происходят] ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации, либо умышленное хищение баз данных, и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной сети», — цитирует ТАСС эксперта. Он уверен, что российские компании принимают недостаточно мер для защиты личных данных сотрудников. Из-за этого в руках мошенников могут оказаться пароли, данные паспорта и банковской карты, а также номера мобильных телефонов.
Комарда предложил усовершенствовать законодательство РФ в области кибербезопасности. По его словам, данные россиян продаются на специальных сервисах в интернете.
Ранее сообщалось, что данные автовладельцев были выставлены на продажу. Произошла утечка личной информации тех, кто пользуется автомобилями марки Hyundai. В России мошенники часто используют бесплатные сим-карты, которые раздаются на улице, для получения контроля над социальными сетями абонента, передает «Дни.ру».
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