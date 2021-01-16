В Магнитогорске загорелся цех ММК

В листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) загорелась установка маслоподачи. ЧП произошло вечером 16 января. сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
«К моменту прибытия [пожарных] происходило горение на установке маслоподачи. Борьба с огнем велась в условиях высокой температуры. Работали звенья газодымозащитной службы, созданы три боевых участка на тушение пожара», — сообщило челябинское МЧС.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из цеха эвакуировались самостоятельно 18 человек, погибших и пострадавших нет. Пожарные потушили открытый огонь в 19:09.
Первый расчет 51 пожарно-спасательной части прибыл на место происшествия уже через пять минут после вызова. С огнем боролись 50 человек от МЧС и 13 единиц техники. Помощь в тушении пожара оказали еще 19 человек и 8 единиц техники.
Последний пожар на ММК был в феврале 2020 года. Тогда его площадь составляла 400 квадратных метров.
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