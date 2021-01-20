ГИБДД и прокуратура проверили качество уборки снега на дорогах Салехарда
На Ямале расформировали рабочую группу по цифровому вещанию — силовики обнаружили нарушения при уборке дорог — автомобилисты жалуются на шантаж — закрыт важные зимник. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
Замгубернатора лишилась важного поста
- Вице-губернатор Ирина Соколова потеряла место председателя рабочей группы по развитию государственной сети цифрового вещания в регионе. Это произошло из-за расформирования органа, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства.
ГИБДД выявила нарушения при уборке снега
- В Салехарде улицы не убирают от снега, что создает аварийные ситуации. Нарушения выявили сотрудники ГИБДД во время совместного рейда с прокуратурой, сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.
Важную трассу закрыли из-за мороза
- Зимник Коротчаево—Красноселькуп закрыли из-за сильных морозов. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Автовладельцев шантажируют за нарушения
- В Новом Уренгое автомобилистов шантажируют записками на неправильно припаркованных машинах. Злоумышленники требуют деньги, в противном случае грозят сообщить о нарушении в ГИБДД.
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