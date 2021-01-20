20 января 2021
19 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 21 января. Автомобилисты жалуются на шантаж, расформирована рабочая группа по цифровому вещанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, арктика, город салехард, улица республики, школа1
ГИБДД и прокуратура проверили качество уборки снега на дорогах Салехарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале расформировали рабочую группу по цифровому вещанию — силовики обнаружили нарушения при уборке дорог — автомобилисты жалуются на шантаж — закрыт важные зимник. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

Замгубернатора лишилась важного поста

  • Вице-губернатор Ирина Соколова потеряла место председателя рабочей группы по развитию государственной сети цифрового вещания в регионе. Это произошло из-за расформирования органа, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства.

ГИБДД выявила нарушения при уборке снега

  • В Салехарде улицы не убирают от снега, что создает аварийные ситуации. Нарушения выявили сотрудники ГИБДД во время совместного рейда с прокуратурой, сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.

Важную трассу закрыли из-за мороза

Автовладельцев шантажируют за нарушения

  • В Новом Уренгое автомобилистов шантажируют записками на неправильно припаркованных машинах. Злоумышленники требуют деньги, в противном случае грозят сообщить о нарушении в ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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