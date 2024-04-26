Мужчину с «голубым порошком» задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудниками отдельного батальона ППСП задержан мужчина с «голубым порошком». Подозреваемый был перехвачен в метро. Об это сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
«В ходе проверки документов гражданин начал суетиться, нервничать. Как оказалось, такое поведение было не случайным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят голубой порошок», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Также в пресс-службе уточнили, что порошок отправили на экспертизу, которая покажет, является ли изъятое вещество наркотическим средством. Обоснованное процессуальное решение будет принято после проверки.
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