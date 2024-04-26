Мужчину с «голубым порошком» задержали в Екатеринбурге

27 апреля 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

В полиции не исключают, что порошок может оказаться стиральным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудниками отдельного батальона ППСП задержан мужчина с «голубым порошком». Подозреваемый был перехвачен в метро. Об это сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В ходе проверки документов гражданин начал суетиться, нервничать. Как оказалось, такое поведение было не случайным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят голубой порошок», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также в пресс-службе уточнили, что порошок отправили на экспертизу, которая покажет, является ли изъятое вещество наркотическим средством. Обоснованное процессуальное решение будет принято после проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудниками отдельного батальона ППСП задержан мужчина с «голубым порошком». Подозреваемый был перехвачен в метро. Об это сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В ходе проверки документов гражданин начал суетиться, нервничать. Как оказалось, такое поведение было не случайным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят голубой порошок», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также в пресс-службе уточнили, что порошок отправили на экспертизу, которая покажет, является ли изъятое вещество наркотическим средством. Обоснованное процессуальное решение будет принято после проверки.