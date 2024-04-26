26 апреля 2024

Мужчину с «голубым порошком» задержали в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, весы, взвешивание, вещество, препарат, порошок, доза
В полиции не исключают, что порошок может оказаться стиральным Фото:

В Екатеринбурге сотрудниками отдельного батальона ППСП задержан мужчина с «голубым порошком». Подозреваемый был перехвачен в метро. Об это сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«В ходе проверки документов гражданин начал суетиться, нервничать. Как оказалось, такое поведение было не случайным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят голубой порошок», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Также в пресс-службе уточнили, что порошок отправили на экспертизу, которая покажет, является ли изъятое вещество наркотическим средством. Обоснованное процессуальное решение будет принято после проверки.

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В Екатеринбурге сотрудниками отдельного батальона ППСП задержан мужчина с «голубым порошком». Подозреваемый был перехвачен в метро. Об это сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В ходе проверки документов гражданин начал суетиться, нервничать. Как оказалось, такое поведение было не случайным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят голубой порошок», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также в пресс-службе уточнили, что порошок отправили на экспертизу, которая покажет, является ли изъятое вещество наркотическим средством. Обоснованное процессуальное решение будет принято после проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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