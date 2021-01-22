22 января 2021
21 января 2021

Уральский поселок остался без электричества и тепла в морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок с
Жители поселка Северный сидят без света с девяти вечера Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Жители поселка Северный в Сысерти с девяти вечера 22 января сидят без света. У многих отопление электрическое, а не газовое, поэтому в морозы они остались без тепла. Об этом журналистам рассказали местные домовладельцы.

«Электричество отключалось и включалось шесть раз в течение 3 часов <…>. Дома остывают, могут промерзнуть трубы отопления», — цитирует портал Е1 жительницу поселка. По ее словам от скачков напряжения ломается отопительное оборудование.

В «МРСК Урала» порталу пояснили, что в 21:00 диспетчер зафиксировал колебания напряжения. Проблема была обнаружена, ведутся ремонтные работы. В настоящее время света нет на трех улицах поселка: Мира, Машиностроителей и Рабочей молодежи. Сейчас в Сысерти температура воздуха опустилась до 31 градуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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