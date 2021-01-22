Уральский поселок остался без электричества и тепла в морозы

Жители поселка Северный в Сысерти с девяти вечера 22 января сидят без света. У многих отопление электрическое, а не газовое, поэтому в морозы они остались без тепла. Об этом журналистам рассказали местные домовладельцы.
«Электричество отключалось и включалось шесть раз в течение 3 часов <…>. Дома остывают, могут промерзнуть трубы отопления», — цитирует портал Е1 жительницу поселка. По ее словам от скачков напряжения ломается отопительное оборудование.
В «МРСК Урала» порталу пояснили, что в 21:00 диспетчер зафиксировал колебания напряжения. Проблема была обнаружена, ведутся ремонтные работы. В настоящее время света нет на трех улицах поселка: Мира, Машиностроителей и Рабочей молодежи. Сейчас в Сысерти температура воздуха опустилась до 31 градуса.
Подписывайтесь на URA.RU в