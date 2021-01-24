24 января 2021
23 января 2021

В Златоусте назначен новый руководитель горздрава. Предшественника увольняли со скандалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, умывальники, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь
В Златоусте назначили нового главврача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области 25 января назначен новый главврач городской больницы и руководитель горздрава. Им стала Лена Калашникова, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава. Должности были вакантны с апреля 2020 года, когда отстранили прежнего руководителя горздрава Андрея Карпова.

«Лена Калашникова назначена комиссией на должность главного врача Златоустовской городской больницы. К работе она приступает с 26 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. Калашникова ранее заведовала местной поликлиникой, имеет 30-летний стаж работы. На руководителя главной горбольницей Златоуста также возложены обязанности по руководству горздравом.

Поводом для отстранения Карпова в апреле 2020 года стало то, что он развернул только 60 вместо 120 коек для лечения больных коронавирусом. Карпов заявил, что организовал работу в рамках финансирования, на большее не хватило денег.

Минздрав отправил проверку в город, временно горздрав возглавил экс-министр здравоохранения региона Сергей Приколотин. Через неделю его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. С того момента до сегодняшнего назначения Калашниковой временно исполняла обязанности главврача и руководителя горздрава Екатерина Паутова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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