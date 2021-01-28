28 января 2021

Водоканал Екатеринбурга закрыл сделку, по которой спорил с мэром

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Южная аэрационная станция МУП «Водоканал». Екатеринбург, водоканал, муп водоканал, очистные сооружения, рабочий, южная аэрационная станция, аэротенк с биологической очисткой
Предприятие планирует воспользоваться одобренным кредитом на энергоэффективные проекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЕМУП «Водоканал» — ключевое муниципальное предприятие Екатеринбурга — оформило кредит на 800 млн рублей в банке «Санкт-Петербург». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее депутаты вели переговоры с экс-мэром Екатеринбурга Александром Высокинским о предоставлении муниципальной гарантии по кредиту на нужды предприятия.

«„Водоканал“ Екатеринбурга подписал соглашение о кредитовании с Банком „Санкт-Петербург“, который победил в объявленных ранее конкурсных процедурах. Предприятие планирует воспользоваться одобренным кредитом на энергоэффективные проекты», — сообщили в пресс-службе «Водоканала».

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Средства будут потрачены на ремонт Южной аэрационной станции, техническое перевооружение хлораторных на Западной фильтровальной станции, перекладку сетей. Источником возврата кредита будут доходы от основной деятельности предприятия, говорится в заявлении «Водоканала».

«Водоканал» осенью 2020 года просил у мэрии согласовать кредит на 800 млн рублей, однако власти не видели необходимости в новом займе. Чиновники считали, что средства можно получить за счет действующей инвестнадбавки в тарифах на воду. В ответ руководство предприятия, в которое входят депутаты гордумы, по информации URA.RU, обещало мэрии проблемы при утверждении бюджета на 2021 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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