Депутаты Екатеринбурга начали новый шантаж мэрии

Депутаты добиваются дополнительного финансирования для «Водоканала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Екатеринбурга, которых связывают с ЕМУП «Водоканал», монетизируют свое присутствие в думе. По информации URA.RU, они ведут кулуарные переговоры с горадминистрацией о выделении дополнительных бюджетных средств на нужды предприятия. Предполагается, что, если мэрия не пойдет на уступки, как минимум пять человек откажутся голосовать за проект бюджета на 2021 год.

К этой фракции принято относить замдиректора «Водоканала» Александра Караваева, советника гендиректора предприятия Григория Вихарева и еще одного сотрудника «Водоканала» Антона Гусева. Также считается, что к Александру Караваеву близки еще два депутата — эсеры Владимир Козлов и Алексей Холодарев.

Сейчас руководство МУПа добивается включения в программу развития ЖКХ расходов на перекачку воды из Челябинской области (336 миллионов рублей) и покупку подержанного — 12-летнего — водовода (около 130 миллионов) у компании «Альфа-инвест», по неподтвержденной информации, связанной с главой строительной корпорации «Маяк» Владимиром Коньковым. Кроме того, «Водоканал» просит у мэрии согласовать кредит на 800 миллионов рублей для присоединения к коммунальным сетям объектов деревни Универсиады-2023.

Однако власти пока не видят необходимости в столь больших тратах. Также в «сером доме» скептически относятся к согласованию 800-миллионного кредита: чиновники считают, что техприсоединение к деревне Универсиады можно провести за счет инвестнадбавки в тарифах на воду. «„Водоканал“ законтрактовался уже на 6 миллиардов рублей. Боимся предполагать, зачем им дополнительные бюджеты», — осторожно высказался инсайдер.

«Если мэрия не включит запрашиваемые расходы (с которыми согласились и другие депутаты) в проект бюджета на 2021 год, она столкнется с трудностями при его утверждении», — предположил инсайдер, знакомый с ходом дискуссии. Впрочем, Григорий Вихарев — один из участников переговоров — заявил, что «не стоит связывать эти вопросы». «Один вопрос касается хозяйственной деятельности предприятия (чтобы горожане не остались без качественной воды), другой — взаимодействия депутатов с администрацией. Ни о каком политическом торге речи вообще не идет. Мы не можем вести себя таким образом. Это неконструктивно», — сказал Вихарев.