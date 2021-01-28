Суд над челябинским контрактником-убийцей оценили в 500 тысяч

Труд присяжных на суде неплохо оплачивается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 500 тысяч рублей из федерального бюджета выплатили в качестве вознаграждения присяжным заседателям, отправившим на 12 лет в колонию челябинского контрактника, обвиненного в убийстве. Об этом сообщили URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде.

«Кандидатов в присяжные отбирали из списков Центрального окружного военного судом, сформированного из жителей всей Челябинской области. За время исполнения присяжными обязанностей им выплачивалось компенсационное вознаграждение, расходы на проезд и проживание. Всего на одно эпизодное дело, рассмотренное военным судом с участием присяжных, потрачено свыше 500 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета», — сообщили URA.RU в суде.

Обвиняемый Сергей Ануфриев в июле 2019 года приехал в Златоуст (Челябинская область) в отпуск. Гуляя по городу в нетрезвом виде, он встретил столь же нетрезвого мужчину. Завязавшееся было общение переросло в конфликт, в ходе которого Ануфриев семь раз ударил оппонента ножом. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, защита добилась его рассмотрения коллегией присяжных.

«Присяжные вынесли вердикт о виновности Ануфриева и сочли, что снисхождения он не заслуживает. Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляцию. Но окружной военный суд признал приговор законным и обоснованным», — констатировали в Магнитогорском военном суде. Бывшему военнослужащему предстоит отбыть 12-летний срок в колонии строгого режима и выплатить 1,6 млн рублей в счет морального вреда родственникам убитого им жителя Челябинской области.