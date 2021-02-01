01 февраля 2021
31 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 2 февраля. На пост мэра Соликамска заявились 11 претендентов, силовики скрывают данные о митинге

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Пермь
Силовики и чиновники не раскрывают данные о количестве участников и задержанных на несогласованной акции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Полиция скрывает данные о задержанных на несогласованной акции — закончился прием документов на пост главы Соликамска — создается комиссия по выборам мэра Перми — глава департамента образования вышла на работу. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Чиновники засекретили данные о митинге

  • Пермские силовики не раскрывают данные о количестве участников и задержанных на несанкционированном митинге в поддержку блогера Алексея Навального, которые прошел 31 января. Представители исполнительных органов власти также не озвучивают даже примерное число участников воскресной акции.

На пост мэра Соликамска заявились все кандидаты

  • Завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Соликамска. На это кресло претендуют 11 человек. В частности документы подали действующий мэр города Алексей Федотов и замглавы администрации города Вадим Черенков.

Создается комиссия по выбору главы Перми

  • Губернатор Дмитрий Махонин решил, что в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов не войдут чиновники. Орган будет состоять из отраслевых специалистов и общественников. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к политическим кругам региона.

Новый начальник депобразования вышла на работу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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