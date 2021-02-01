Силовики и чиновники не раскрывают данные о количестве участников и задержанных на несогласованной акции
Полиция скрывает данные о задержанных на несогласованной акции — закончился прием документов на пост главы Соликамска — создается комиссия по выборам мэра Перми — глава департамента образования вышла на работу. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:
Чиновники засекретили данные о митинге
- Пермские силовики не раскрывают данные о количестве участников и задержанных на несанкционированном митинге в поддержку блогера Алексея Навального, которые прошел 31 января. Представители исполнительных органов власти также не озвучивают даже примерное число участников воскресной акции.
На пост мэра Соликамска заявились все кандидаты
- Завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Соликамска. На это кресло претендуют 11 человек. В частности документы подали действующий мэр города Алексей Федотов и замглавы администрации города Вадим Черенков.
Создается комиссия по выбору главы Перми
- Губернатор Дмитрий Махонин решил, что в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов не войдут чиновники. Орган будет состоять из отраслевых специалистов и общественников. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к политическим кругам региона.
Новый начальник депобразования вышла на работу
- Новый начальник департамента образования мэрии Перми Анна Деменева приступила к своим обязанностям с 1 февраля. Об этом сама Деменева сообщила URA.RU.
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