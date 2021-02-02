Карантинные ограничения будут смягчены — названы главные претенденты на пост мэра Екатеринбурга и главы Каменска-Уральского — будет назначен новый председатель комитета по бюджету. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:
Предприятиям общепита разрешили ночную работу
- С 5 февраля будут сняты ограничения на работу заведений общепита после 23:00. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Названы главные кандидаты на пост мэра Екатеринбурга
- Фаворитами в борьбе за кресло главы Екатеринбурга являются врио мэра Алексей Орлов и депутат заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев. Такую оценку дала руководитель аппарата губернатора Валерия Чайникова.
В Каменске-Уральском готовятся к выборам мэра
- Дума Каменска-Уральского подготовила список кандидатов на пост градоначальника. Как сообщили URA.RU — сейчас кандидатов трое, в их числе — два чиновника и директор школы.
Объявлена дата назначения нового главы комитета заксобрания по бюджету
- Новый председатель комитета по бюджету заксобрания будет назван на заседании 16 февраля. По словам источников URA.RU, на этот пост претендуют три кандидата: Альберт Абзалова, Елена Чечунова и Михаил Зубарев.
Замгенпрокурора РФ покидает Екатеринбург
- Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев, который курировал работу управления ведомства в УрФО, в ближайшие дни уедет из Екатеринбурга.
Вице-губернатор получил грамоту от ассоциации бокса
- Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) и бывший глава Федерации бокса России Умар Кремлев направил вице-губернатору Азату Салихову благодарность за поддержку и развитие бокса в Свердловской области.
Мэрия Екатеринбурга подала в суд на Минобороны
- Мэрия Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск к Министерству обороны России по спору из-за земельного участка. Первое заседание суда состоится 24 февраля.
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