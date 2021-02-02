Депутат законодательного собрания Михаил Зубарев назван одним из претендентов на пост главы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карантинные ограничения будут смягчены — названы главные претенденты на пост мэра Екатеринбурга и главы Каменска-Уральского — будет назначен новый председатель комитета по бюджету. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Предприятиям общепита разрешили ночную работу

С 5 февраля будут сняты ограничения на работу заведений общепита после 23:00. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Названы главные кандидаты на пост мэра Екатеринбурга

Фаворитами в борьбе за кресло главы Екатеринбурга являются врио мэра Алексей Орлов и депутат заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев. Такую оценку дала руководитель аппарата губернатора Валерия Чайникова.

В Каменске-Уральском готовятся к выборам мэра

Дума Каменска-Уральского подготовила список кандидатов на пост градоначальника. Как сообщили URA.RU — сейчас кандидатов трое, в их числе — два чиновника и директор школы.

Объявлена дата назначения нового главы комитета заксобрания по бюджету

Новый председатель комитета по бюджету заксобрания будет назван на заседании 16 февраля. По словам источников URA.RU, на этот пост претендуют три кандидата: Альберт Абзалова, Елена Чечунова и Михаил Зубарев.

Замгенпрокурора РФ покидает Екатеринбург

Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев, который курировал работу управления ведомства в УрФО, в ближайшие дни уедет из Екатеринбурга.

Вице-губернатор получил грамоту от ассоциации бокса

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) и бывший глава Федерации бокса России Умар Кремлев направил вице-губернатору Азату Салихову благодарность за поддержку и развитие бокса в Свердловской области.

Мэрия Екатеринбурга подала в суд на Минобороны

Мэрия Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск к Министерству обороны России по спору из-за земельного участка. Первое заседание суда состоится 24 февраля.