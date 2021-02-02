02 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 3 февраля. Общепит будет работать ночью, в Екатеринбурге и Каменске-Уральском названы претенденты на посты мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов и другие кандидаты в мэрии на собеседовании на должность главы Екатеринбурга. Необр, зубарев михаил
Депутат законодательного собрания Михаил Зубарев назван одним из претендентов на пост главы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карантинные ограничения будут смягчены — названы главные претенденты на пост мэра Екатеринбурга и главы Каменска-Уральского — будет назначен новый председатель комитета по бюджету. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Предприятиям общепита разрешили ночную работу

Названы главные кандидаты на пост мэра Екатеринбурга

  • Фаворитами в борьбе за кресло главы Екатеринбурга являются врио мэра Алексей Орлов и депутат заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев. Такую оценку дала руководитель аппарата губернатора Валерия Чайникова.

В Каменске-Уральском готовятся к выборам мэра

  • Дума Каменска-Уральского подготовила список кандидатов на пост градоначальника. Как сообщили URA.RU — сейчас кандидатов трое, в их числе — два чиновника и директор школы.

Объявлена дата назначения нового главы комитета заксобрания по бюджету

  • Новый председатель комитета по бюджету заксобрания будет назван на заседании 16 февраля. По словам источников URA.RU, на этот пост претендуют три кандидата: Альберт Абзалова, Елена Чечунова и Михаил Зубарев.

Замгенпрокурора РФ покидает Екатеринбург

  • Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев, который курировал работу управления ведомства в УрФО, в ближайшие дни уедет из Екатеринбурга.

Вице-губернатор получил грамоту от ассоциации бокса

  • Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) и бывший глава Федерации бокса России Умар Кремлев направил вице-губернатору Азату Салихову благодарность за поддержку и развитие бокса в Свердловской области.

Мэрия Екатеринбурга подала в суд на Минобороны

  • Мэрия Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск к Министерству обороны России по спору из-за земельного участка. Первое заседание суда состоится 24 февраля.

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