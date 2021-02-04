Кремль: силовики не справляются с числом задержанных на митингах

Задержанных на незаконных акциях больше, чем могут вместить в себя изоляторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Задержанных на несогласованных митингах больше, чем могут обработать изоляторы, из-за чего в камерах находится гораздо больше человек, чем должно быть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы. Больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Именно этим вызвана эта ситуация. Она спровоцирована не правоохранителями, а участием в несанкционированных акциях», — заявил Песков журналистам. Он уверяет, что органы принимают все возможные меры для исправления этой ситуации.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли массовые незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Поводом для организации митингов считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали дворец в Геленджике, пишет «Пятый канал». Глава государства эту информацию опроверг. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.