В окружении свердловского губернатора ждут новых перестановок

Валерию Чайникову прочат отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Валерий Чайников, по данным высокопоставленных источников, может покинуть свой пост до конца года. Возможным претендентом на его должность считают нынешнего зама Ивана Детченю.

«Молодого чиновника видят перспективным благодаря „стерильной“ биографии и тому, что после назначения он будет ориентирован только на губернатора», — сообщил инсайдер. По его данным, отставка может произойти после сентябрьских выборов.

Валерий Чайников заявил URA.RU, что ему о предстоящей отставке «еще не говорили». Телефон Ивана Детчени оказался вне доступа.

Бывший замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (МиВЭС) Иван Детченя недавно был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Ранее он работал помощником губернатора Евгения Куйвашева.