09 февраля 2021
08 февраля 2021

В Челябинске отменили школьные занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, шарф, мороз, холод, климат, погода
В челябинский регион пришли сильные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отменили занятия в школах для учеников с первого по четвертый класс. Такое решение администрация города приняла в связи с сильным похолоданием.

«Сегодня, 10 февраля 2021 года, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по четвертый классы», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. По представленной информации, отменены занятия как первой, так и второй смены.

Ранее синоптики сайта «Челпогода» спрогнозировали на территории Челябинской области сильное похолодание. Так минувшей ночью столбик термометра в регионе опускался до отметки 35 градусов мороза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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