В Челябинске отменили школьные занятия

В Челябинске отменили занятия в школах для учеников с первого по четвертый класс. Такое решение администрация города приняла в связи с сильным похолоданием.

«Сегодня, 10 февраля 2021 года, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по четвертый классы», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. По представленной информации, отменены занятия как первой, так и второй смены.

Ранее синоптики сайта «Челпогода» спрогнозировали на территории Челябинской области сильное похолодание. Так минувшей ночью столбик термометра в регионе опускался до отметки 35 градусов мороза.