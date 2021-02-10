Схему реализует в интересах владельца «Мотива» Виталия Кочеткова известный бизнесмен Александр Горбунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский бизнесмен Александр Горбунов, которого считают приближенным владельца сотового оператора «Мотив» Виталия Кочеткова, скупает предприятия, оказывающие сервисные услуги МУП «Водоканал». Как сообщил URA.RU источник в мэрии уральской столицы, так команда Кочеткова создает схему извлечения прибыли из муниципального предприятия.

По данным собеседника агентства, на текущий момент собственника поменяли 5 юридических лиц, обслуживающих «Водоканал». «Речь идет об организациях, осуществляющих вывоз с территории очистных сооружений сушеного осадка, поставку реагентов и технического оборудования, его сервисное обслуживание. Это делается в расчете на то, что после перехода „Водоканала“ в частные руки вся технологическая цепочка МУПа окажется в руках Виталия Кочеткова и его приближенных», — пояснил источник.

По его мнению, замкнув на себя контракты предприятия, Кочетков и Горбунов получат возможность зарабатывать на этом. Источник добавил, что Горбунов, помимо прочего, обеспечивает безопасность «Водоканала».

Как писало URA.RU, власти Екатеринбурга готовят МУП, снабжающий город холодной водой, к передаче в концессию. Главным интересантом называют Кочеткова, который готов инвестировать средства в коммунальную инфраструктуру.

Александр Горбунов не ответил на звонок и СМС корреспондента агентства. В приемной Виталия Кочеткова предложили обратиться за комментарием на следующий день — 12 февраля. В «Водоканале» также пообещали прокомментировать информацию позднее. Агентство готово предоставить сторонам возможность высказать свою позицию.