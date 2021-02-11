Осужденный Алексею Навальному спросил жену, зачем ему присылают фото котов в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Осужденный на 3,5 года блогер Алексей Навальный задался вопросом, зачем ему в СИЗО подписчики присылают фотографии котов. В письме своей жене Юлии Навальной он попросил объяснить смысл подарков.

«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох», — написал Навальный в письме, которое опубликовала его супруга в Instargam.

В апреле 2020 года Навальный разместил на своей странице в Twitter видеоролик с полным котом. Блогер спросил у своих подписчиков, что это за порода или это «просто прекрасный толстый кот». Пользователи в комментариях несколько дней обсуждали ролик и интерес Навального к животному.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января. Блогер прилетел в Россию из Германии, где провел последние полгода. Тем самым он нарушил свой испытательный срок, на котором находился после отбывания условного наказания по делу о мошенничестве. Из-за этого блогеру заменили условный срок на реальный, передает « Федеральное агентство новостей ». В колонии Навальный проведет 2,8 года с учетом домашнего ареста.

Позже соратника Навального Леонида Волкова объявили в международный розыск и заочно арестовали за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции, уточняет телеканал 360. А 10 февраля Юлия Навальная покинула Россию.

Алексей Навальный не понимает, зачем ему присылают фото котов Instargam / yulia_navalnaya