Соратника Навального объявили в международный розыск

Соратника блогера Алексея Навального, уроженца Свердловской области Леонида Волкова объявили в международный розыск. Ранее Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста.
«Соратника Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск», — сообщает «Интерфакс». Кроме того, СК потребовал заочного ареста Волкова.
Ранее стало известно, что Следственный комитет вынес постановление о привлечении Волкова в качестве обвиняемого по статье 151 УК РФ за привлечение несовершеннолетних к участию в митингах. В связи с этим соратник Навального был объявлен в розыск на территории страны.
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