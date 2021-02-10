Соратника Навального объявили в международный розыск

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, волков леонид, навальный 2018
Леонида Волкова подозревают к склонению несовершеннолетних к участию в акциях протеста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Соратника блогера Алексея Навального, уроженца Свердловской области Леонида Волкова объявили в международный розыск. Ранее Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста.

«Соратника Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск», — сообщает «Интерфакс». Кроме того, СК потребовал заочного ареста Волкова.

Ранее стало известно, что Следственный комитет вынес постановление о привлечении Волкова в качестве обвиняемого по статье 151 УК РФ за привлечение несовершеннолетних к участию в митингах. В связи с этим соратник Навального был объявлен в розыск на территории страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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