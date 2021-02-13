13 февраля 2021
12 февраля 2021

Политологи оценили значение акции Навального в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция с фонариками, Октябрьская площадь
Во дворах и на улицах не удалось запечатлеть скопления горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Екатеринбурге к акции в поддержку оппозиционеру Алексею Навальному вышло немного активистов. Политологи считают, что значение акции преувеличено.

Александр Белоусов считает, что судить о массовости акции в таком формате сложно — все решают соцсети. «У этих мероприятий другой смысл, они создают позитивный опыт. Смысл в том, чтобы выложить в сеть и дать понять людям, что они не одни. Это поддерживающее мероприятие, я не понимаю, почему ему уделяют столько внимания», — отметил политолог. «Акция — очень громко сказано. Видимо, это все на что они способны», — оценил политолог Анатолий Гагарин.

О новом формате протестных акций соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил несколько дней назад. Россиянам предлагалось выйти с фонариками во дворы своих домов. До этого несогласованные протесты проходили 23 и 31 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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