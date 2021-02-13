Политологи оценили значение акции Навального в Екатеринбурге

Во дворах и на улицах не удалось запечатлеть скопления горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Екатеринбурге к акции в поддержку оппозиционеру Алексею Навальному вышло немного активистов. Политологи считают, что значение акции преувеличено.

Александр Белоусов считает, что судить о массовости акции в таком формате сложно — все решают соцсети. «У этих мероприятий другой смысл, они создают позитивный опыт. Смысл в том, чтобы выложить в сеть и дать понять людям, что они не одни. Это поддерживающее мероприятие, я не понимаю, почему ему уделяют столько внимания», — отметил политолог. «Акция — очень громко сказано. Видимо, это все на что они способны», — оценил политолог Анатолий Гагарин.

О новом формате протестных акций соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил несколько дней назад. Россиянам предлагалось выйти с фонариками во дворы своих домов. До этого несогласованные протесты проходили 23 и 31 января.