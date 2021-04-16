16 апреля 2021

Аналитик предупредил о ловушке для желающих отдохнуть в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, парк, советская архитектура, курорт, санаторий орджоникидзе
Проживание в апартаментах Сочи дороже, чем в квартирах Фото:

Те, кто снимает квартиру в Сочи, рискуют быть выселенными летом. Об этом рассказал эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков.

«В Сочи очень сильно распространена практика, когда арендаторам сдают квартиру на долгий срок, но к лету их выселяют под разными предлогами», — приводит слова Флуткова Lenta.ru. Это делается для того, чтобы сдать ее по более высокой цене. «Пожалуй, это главный риск в этом сегменте», — сказал аналитик.

Он также предупредил, что аренда апартаментов в отличие от квартир может значительнее ударить по кошельку съемщика. Дело в том, что коммунальные платежи в них значительно выше.

После закрытия Турции стоимость проживания в гостиницах и отелях Сочи выросла на 20 —100%. Путевки же подорожали на 112%, передает агентство Nation News. Открыть авиасообщение по турецкому направлению планируют 1 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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