Доходы президента в 2020 году выросли на 200 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доходы президента РФ Владимира Путина за 2020 год (9,9 млн рублей) существенно ниже, чем у лидеров ведущих западных стран, сказал URA.RU политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. К примеру в США глава государства в год получает зарплату в размере 400 тысяч долларов (30 млн рублей). Об этом становилось известно известно в 2020 году из последней официальной финансовой выписки о доходах американского экс-президента Дональда Трампа.

«По сравнению с западными политиками, у президента России доходы меньше. В Германии, Франции и особенно в США тратят огромные суммы на государственных лидеров. Я изучал статистику, даже в Украине, когда президентом был Петр Порошенко (2014—2019 годы), содержание аппарата и другие траты были выше, чем в России», — сказал Матвейчев.

Политолог Игорь Минтусов (был имиджмейкером первого президента России Бориса Ельцина) добавил, что уровень доходов Владимира Путина не вызовет негативной реакции у россиян, потому что «большинство жителей понимают, что президент должен зарабатывать». Эксперт также считает «положительным фактом» то, что Путин за 2020 год заработал даже меньше, чем его пресс-секретарь Дмитрий Песков (12 млн рублей).

«Это говорит том, что опубликованные доходы никто не старается приукрасить, что президент не должен больше всех зарабатывать. Это нормальная история, свидетельствующая о сохранении элементов демократии», — сказал Минтусов. Аналогичную точку зрения выразил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «Доходы Путина абсолютно не изменились, поэтому можно сделать вывод, что президент остается верен своему принципу открытости и прозрачности», — заключил политолог.

16 апреля Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах, за 2020 год президент заработал 9,9 млн рублей (на 200 тысяч больше, чем в 2019). Ни жилищные условия, ни автопарк у президента при этом не изменились.