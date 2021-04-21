Начальнику челябинского УФСБ добавили полномочий

Начальника УФСБ ввели в состав антитеррористической комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Виктор Мамин подписал постановление об изменении состава антитеррористической комиссии области. В нее ввели начальника УФСБ по региону, генерала-майора Дмитрия Иванова.

«Внести в состав антитеррористической комиссии Челябинской области изменения, включив в нее Иванова Д. В., начальника управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Из состава комиссии исключен Сергей Сизов, прежний руководитель УФСБ по региону.

Документ был подписан 21 апреля. На тот момент и. о. главы региона был Виктор Мамин, так как губернатор Алексей Текслер находился в Москве на послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее Иванова включили в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, также исключив из него Сизова.

Иванов приступил к работе в Челябинске с 21 января. На должность начальника челябинского УФСБ он был назначен указом президента 22 декабря 2020 года, ранее он возглавлял УФСБ по Томской области. Бывший начальник регионального управления Сизов переведен на службу в Новосибирскую область, где также возглавил управление ФСБ.