Голикова сделала заявление об ограничениях на майские праздники

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Послание президента. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова пообещала, что в РФ не будут вводить ограничения на майские праздники Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России в период майских праздников не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Новые ограничительные меры в майские праздники введены не будут», — цитирует Голикову ТАСС. Указ президента России о продлении майских праздников подписан, чтобы сдержать распространение коронавируса, добавила Голикова. По ее словам, выходные позволят снизить интенсивность перемещений россиян в городах, так как многие уедут на дачу.

Ранее Голикова заявляла, что в большинстве регионов России ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, передает RT. По словам вице-премьера, таких субъектов сейчас 62.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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