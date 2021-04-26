Голикова сделала заявление об ограничениях на майские праздники

Татьяна Голикова пообещала, что в РФ не будут вводить ограничения на майские праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России в период майских праздников не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Новые ограничительные меры в майские праздники введены не будут», — цитирует Голикову ТАСС. Указ президента России о продлении майских праздников подписан, чтобы сдержать распространение коронавируса, добавила Голикова. По ее словам, выходные позволят снизить интенсивность перемещений россиян в городах, так как многие уедут на дачу.

Ранее Голикова заявляла, что в большинстве регионов России ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, передает RT. По словам вице-премьера, таких субъектов сейчас 62.