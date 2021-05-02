Билли Айлиш показала себя в корсетах. Instargam / billieeilish

19-летняя певица Билли Айлиш впервые провела фотосессию в корсете и чулках. Снимки она выложила в Instagram.

«Я люблю эти фотографии, и мне очень понравилось делать эту съемку. делай все, что хочешь, когда захочешь. к черту все остальное», — так она подписала фото, где предстала в образе роковой красотки. Фотосессию провел журнал Vogue. Девушка предстала в лифах от Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Balmain, чулках Mugler и белье от Burberry, пишет «РЕН ТВ».

Ранее Айлиш кардинально сменила образ. Свои привычные зеленые волосы с черными концами она перекрасила в белый цвет.