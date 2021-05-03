Глава уральского «Мемориала» умерла

Последние дни Анна Пастухова находилась на аппарате ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава уральского «Мемориала» (признан в РФ иноагентом) Анна Пастухова скончалась. Ранее она заболела коронавирусом и попала в больницу с обширным поражением легких.

«Анна Пастухова ушла из жизни примерно в 20:35. Слов нет», — написала ее соратница Елена Шукаева в Facebook.

По данным пресс-службы организации, она находилась в госпитале ветеранов войн, на аппарате ИВЛ, в состоянии медикаментозного сна. По данным источников URA.RU, она заболела после поездки в Турцию и попала в больницу в середине апреля.

Правозащитный центр «Мемориал» является неправительственной организацией, главной задачей которого изначально было исследование политических репрессий в СССР. Сейчас это содружество десятков организаций, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, Украине. Центр был объявлен иноагентом в 2014 году в связи с вводом закона о регистрации некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование и ведущих политическую деятельность.