03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021

Глава уральского «Мемориала» умерла

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Последние дни Анна Пастухова находилась на аппарате ИВЛ Фото:

Глава уральского «Мемориала» (признан в РФ иноагентом) Анна Пастухова скончалась. Ранее она заболела коронавирусом и попала в больницу с обширным поражением легких.

«Анна Пастухова ушла из жизни примерно в 20:35. Слов нет», — написала ее соратница Елена Шукаева в Facebook.

По данным пресс-службы организации, она находилась в госпитале ветеранов войн, на аппарате ИВЛ, в состоянии медикаментозного сна. По данным источников URA.RU, она заболела после поездки в Турцию и попала в больницу в середине апреля.

Правозащитный центр «Мемориал» является неправительственной организацией, главной задачей которого изначально было исследование политических репрессий в СССР. Сейчас это содружество десятков организаций, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, Украине. Центр был объявлен иноагентом в 2014 году в связи с вводом закона о регистрации некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование и ведущих политическую деятельность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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