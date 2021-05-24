С бывшим вице-мэром Ноябрьска простятся в Тюмени

Владислав Камыш скончался в Тюмени в минувшие выходные в возрасте 53 лет Фото: Максим Егоров © URA.RU

Прощание со скончавшимся на 54-м году жизни бывшим заместителем главы Ноябрьска (ЯНАО) Владиславом Камышем состоится 25 мая в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали представители мэрии Ноябрьска, где умерший долгое время жил и работал.

«Прощание пройдет в Тюмени завтра. Он там последние годы жил и работал, у него там семья. Сюда он приезжал лишь иногда», — рассказали в городской администрации. Причину смерти 53-летнего экс-чиновника в мэрии раскрыть затруднились.

С 2014 по 2016 год Камыш курировал в администрации Ноябрьска вопросы строительства, охраны окружающей среды, ЖКХ и благоустройства, транспортных перевозок, энергетики и связи. В 2016 году он подал в отставку и переехал в Тюмень.

Тем не менее, в 2019 году Камыш пытался избраться на пост главы Ноябрьска, однако в итоге конкурсная комиссия отклонила его кандидатуру. Ранее сообщалось, что причиной отставки Камыша могли стать нарекания к его работе со стороны мэра Алексея Романова, однако сам чиновник это отрицал, объясняя необходимость переезда в Тюмень семейными обстоятельствами.