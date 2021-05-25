25 мая 2021
24 мая 2021

Пермский художник высмеял российское ТВ с помощью кота. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник предложил альтернативу федеральным каналам Фото:

Пермский художник под ником Ffchw создал арт-объект, высмеивающий пропаганду на телевидении. Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

«Как по мне, так это отличная альтернатива тем, кто нам „рассказывает сказки“ каждый день», — пишет автор на своей странице. На арт-объекте изображен старый ламповый телевизор, на экране которого сидит кот.

Рисунок автор разместил на перекрестке улиц Сибирской и Пермской. В этом здании расположена пермское отделение Союза журналистов России. Получить комментарий представителей союза к моменту публикации не удалось.

Автор рисунка выступил против пропаганды на ТВ
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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