Пермский художник под ником Ffchw создал арт-объект, высмеивающий пропаганду на телевидении. Снимок он разместил на своей странице в Facebook.
«Как по мне, так это отличная альтернатива тем, кто нам „рассказывает сказки“ каждый день», — пишет автор на своей странице. На арт-объекте изображен старый ламповый телевизор, на экране которого сидит кот.
Рисунок автор разместил на перекрестке улиц Сибирской и Пермской. В этом здании расположена пермское отделение Союза журналистов России. Получить комментарий представителей союза к моменту публикации не удалось.
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