Художник предложил альтернативу федеральным каналам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский художник под ником Ffchw создал арт-объект, высмеивающий пропаганду на телевидении. Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

«Как по мне, так это отличная альтернатива тем, кто нам „рассказывает сказки“ каждый день», — пишет автор на своей странице. На арт-объекте изображен старый ламповый телевизор, на экране которого сидит кот.



Рисунок автор разместил на перекрестке улиц Сибирской и Пермской. В этом здании расположена пермское отделение Союза журналистов России. Получить комментарий представителей союза к моменту публикации не удалось.

Автор рисунка выступил против пропаганды на ТВ Фото: страница Ffchw Street Art / Facebook