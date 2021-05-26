26 мая 2021
25 мая 2021

В Пермский край после заморозков ненадолго вернется тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская набережная. Пермь, зонтики, лето, девушки, солнце, прохожие
Потепление будет непродолжительным, и уже к концу недели в регионе вновь будет прохладно Фото:

В Пермский край после кратковременного похолодания на несколько дне вернется теплая погода. Об этом URA.RU рассказал инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Это (начавшееся) похолодание ненадолго. Дальше нас ждет довольно интенсивное, но кратковременное потепление. Особенно оно будет выражено на юге края. В пятницу днем температура воздуха может повыситься до 23 градусов. В субботу потепление усилится. В Перми и по югу края потеплеет до 28 градусов. При этом есть вероятность начала серьезных гроз и ливней», — сказал Шихов.

Заток холодного воздуха поступит в регион в воскресенье. Из-за этого днем на севере Прикамья будет не выше 10-15 градусов. Пик похолодания придется на понедельник. Дневная температура в этот день не превысит 15 градусов. Однако волна холода окажется заметно слабее и короче, чем ожидалась, отмечает Шихов. К середине следующей недели, благодаря антициклону, воздух вновь прогреется до нормы и выше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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