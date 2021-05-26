В Пермский край после заморозков ненадолго вернется тепло

Потепление будет непродолжительным, и уже к концу недели в регионе вновь будет прохладно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермский край после кратковременного похолодания на несколько дне вернется теплая погода. Об этом URA.RU рассказал инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Это (начавшееся) похолодание ненадолго. Дальше нас ждет довольно интенсивное, но кратковременное потепление. Особенно оно будет выражено на юге края. В пятницу днем температура воздуха может повыситься до 23 градусов. В субботу потепление усилится. В Перми и по югу края потеплеет до 28 градусов. При этом есть вероятность начала серьезных гроз и ливней», — сказал Шихов.

Заток холодного воздуха поступит в регион в воскресенье. Из-за этого днем на севере Прикамья будет не выше 10-15 градусов. Пик похолодания придется на понедельник. Дневная температура в этот день не превысит 15 градусов. Однако волна холода окажется заметно слабее и короче, чем ожидалась, отмечает Шихов. К середине следующей недели, благодаря антициклону, воздух вновь прогреется до нормы и выше.