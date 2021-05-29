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На челябинскую область надвигаются грозы, ливни и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер усилится до 28 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 30 и 31 мая произойдет резкая смена погоды. В регионе ожидается сильный ветер и ливни. Такую информацию сообщает областное Министерство чрезвычайных ситуаций.

«30 и 31 мая на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный. Также усиление ветра до 28 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, ночью в некоторых районах Южного Урала температура опустится до 8 градусов выше нуля, дополняет информацию «Царьград».

В МЧС напоминают, что при такой погоде лучше всего ограничить передвижение по улицам. «Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — предупреждает МЧС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что глобальная температура может превысить климатическую норму на полтора градуса в ближайшие пять лет. По его словам, человечество не смогло затормозить изменение климата, передает телеканал 360. На это, в частности, влияют выбросы углекислого газа в атмосферу. Чтобы глобальное потепление не стало сильнее в ближайшие годы, нужно использовать замкнутые системы по выработке энергии, уточняют Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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