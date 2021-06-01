В Челябинске прекратили уголовное дело чиновников минстроя

До суда громкое уголовное дело так и не дойдет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Следователи СКР прекратили уголовное дела о махинациях при реконструкции комплекса Театра оперы и балета в Челябинске, где фигурировали представители регионального минстроя. О этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Вспомогательное здание театра, за которое из бюджета выплатили почти 90 млн рублей, в эксплуатацию не сдали. Но состава преступления в действиях чиновников минстроя и строителей выявить тоже не получилось. В ближайшее время постановление о прекращении дела представят в прокуратуру», — пояснил URA.RU инсайдер.

«Вынесено решение о прекращении уголовного дела. Сейчас оно находится на проверке у руководства управления», — подтвердили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Главными фигурантами дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) выступали замминистра строительства региона Татьяна Антонова и бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов. Они также являются обвиняемыми по делу о махинациях при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске.

Череда уголовных дел в структурах областного минстроя началась с задержания руководителя фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова в феврале 2020 года. По версии следствия, он платил откаты Антоновой и Абаимову. Всем троим предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Азаматова выпустили под залог первым, за ним отправили по домам его предполагаемых сообщников.