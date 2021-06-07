Топливный союз: цены на премиальный бензин подскочили на 30%

За последнюю неделю бензин АИ-98 и АИ-100 подорожал на 5% до 68,3 тысяч рублей за тонну. При этом за последние два месяца биржевые цены на это топливо выросли более чем на 30%. Об этом заявил словам глава Российского топливного союза Евгений Аркуш.
«Товара не хватает, и не выполняются требования по равномерности и регулярности его продаж на бирже. Мы уже предлагали распространить нормативы продаж на бирже и на эти марки бензина, но вопрос не решен. Автопарк, использующий АИ-98 и АИ-100, существенно увеличился и требует увеличения производства и продаж на бирже», передает слова Аркуша «
При этом компания Refinitiv уточняет, что оптовая цена на бензин этих марок с начала года выросла на 22%, стоимость АИ-98/100 на заправках увеличилась на 2,9% до 55,1 рублей за литр. На бензин можно купить в среднем за 69,6 тысяч за тонну. В Минэнерго считают, что бензины с октановым числом 98 и 100 являются премиальными, в общем объеме потребления суммарно на них приходится всего 1,3%.
В конце мая Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям нарастить производство бензина и дизельного топлива. При этом, по заявлению ведомства, текущий уровень производства бензина в РФ удовлетворяет внутренний спрос, пишет RT. В топливном союзе заявили URA.RU, что за лето цены на бензин в России в среднем поднимутся на 1,5%. При этом рост не превысит инфляцию.
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