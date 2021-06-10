В День города пермская погода изменит многолетнюю традицию

В Перми в День города ожидается облачная погода и около 22-24 градусов тепла Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Впервые за четыре года в Перми 12—14 июня будет тепло, сообщил URA.RU инженер ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов. При этом непосредственно вечером в День города в краевой столице возможен небольшой дождь.

«Впервые за 4 года будет тепло. У нас три последних года был очень холодным период с 12 по 15 июня. В 2018—2020 годах температура приближалась по ночам к минусовым отметкам, а днем было около 15 градусов, не выше», — рассказал URA.RU Шихов.

Ожидается, что 12 июня на севере Пермского края будет до 25-26 градусов, а в Перми — на два-три градуса прохладнее из-за облачности. 13 июня практически на всей территории региона воздух прогреется до 26-28 градусов, а 14 июня станет самым теплым днем первой половины месяца. «Будет до 27-29 градусов тепла, а на юге — до 30. Также возможны грозы», — уточнил Шихов.