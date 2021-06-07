Власти рассказали о формате празднования Дня города в Перми

В Перми готовятся к празднованию Дня города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Праздничные мероприятия на День города в Перми 12 июня пройдут в оффлайн-формате. Об этом URA.RU сообщили в министерстве культуры Пермского края.

«В течение всего праздничного дня в городах Пермского края состоится культурный марафон „Пермское время“, во время которого можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях. Исторический парк „Россия — моя история“ покажет интерактивные программы, экскурсии, квесты», — сообщили в краевом минкульте.

Свои площадки организуют театры. Пермская краевая филармония подарит концертную программу в исполнении «Квартета Каравай» и Маргариты Соснер. Пермский академический Театр-Театр покажет постановки «Лир», «Таланты и поклонники» и др.

В других крупных городах Пермского края также состоятся праздничные культурные и спортивные мероприятия. А 10 июня в рамках флэшмоба «Мы с Россией» жителям городов раздадут ленты с триколором. Все оффлайн-события пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

URA.RU писало, что на День города 12 июня в Перми будет запрещена продажа алкоголя. В прошлом году праздник прошел в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.