07 июня 2021
06 июня 2021

Власти рассказали о формате празднования Дня города в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Пермь, буквы, карнавал, пермь день города
В Перми готовятся к празднованию Дня города Фото:

Праздничные мероприятия на День города в Перми 12 июня пройдут в оффлайн-формате. Об этом URA.RU сообщили в министерстве культуры Пермского края.

«В течение всего праздничного дня в городах Пермского края состоится культурный марафон „Пермское время“, во время которого можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях. Исторический парк „Россия — моя история“ покажет интерактивные программы, экскурсии, квесты», — сообщили в краевом минкульте.

Свои площадки организуют театры. Пермская краевая филармония подарит концертную программу в исполнении «Квартета Каравай» и Маргариты Соснер. Пермский академический Театр-Театр покажет постановки «Лир», «Таланты и поклонники» и др.

В других крупных городах Пермского края также состоятся праздничные культурные и спортивные мероприятия. А 10 июня в рамках флэшмоба «Мы с Россией» жителям городов раздадут ленты с триколором. Все оффлайн-события пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

URA.RU писало, что на День города 12 июня в Перми будет запрещена продажа алкоголя. В прошлом году праздник прошел в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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