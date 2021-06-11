Аналитики: как изменятся цены на бензин летом

Цены на бензин в летний период увеличатся на 0,2-0,5%. Однако рост будет в пределах инфляции. Об этом свидетельствует прогноз WMT Consult.
«Цены в летний период могут увеличиться еще на 0,2—0,5%, однако этот рост будет практически незаметен. Сезонный спрос на топливо никуда не денется. Особенно если учесть, что сейчас передвижение на частных автомобилях гораздо безопаснее, чем на общественном транспорте. Люди поедут на море на своих машинах», — передают «Известия» слова управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой.
Она отметила, что в стране необходимо создавать запасы бензина, чтобы не допустить стремительного роста цен. При этом в случае снижения внешних цен на нефть и нефтепродукты есть вероятность небольшого снижения цен на внутреннем рынке, подчеркнул старший консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов.
Ранее Росстат сообщил, что с 1 по 7 июня розничная стоимость бензина возросла на 0,23% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель превысил уровень инфляции в стране. По прогнозу Независимого топливного союза летом стоимость топлива вырастет еще на 1,5% из-за повышенного спроса.
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