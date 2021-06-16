Суд передумал закрывать Среднеуральскую птицефабрику

Птицефабрику «Среднеуральскую» накажут штрафом в 200 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский областной суд отменил решение о закрытии цехов птицефабрики «Среднеуральская» на 90 суток. Жалоба предприятия на постановление Верхнепышминского суда была удовлетворена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Суд, рассмотрев материалы дела, изменил постановление Верхнепышминского городского суда, заменив административное наказание в виде приостановления деятельности на штраф в размере 200 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе областного суда. У «Среднеуральской» есть два с половиной месяца, чтобы исправить нарушения. В разговоре с URA.RU собственник агрохолдинга «Равис», куда входит птицефабрика, Андрей Косилов заявлял, что предприятие не будет останавливать производство.

11 июня Верхнепышминский городской суд на 90 суток приостановил эксплуатацию объектов, использующих газ на территории птицефабрики. Решение было принято на основании предписаний Ростехнадзора, выявлявшем нарушения. До этого суд в Верхней Пышмы уже приостанавливал работу птицефабрики из-за многочисленных нарушений на предприятии, но руководству фабрики удавалось устранить замечания проверяющих.

Птицефабрика «Среднеуральская» была построена в апреле 1973 года. Это первая фабрика в Свердловской области по производству мяса птицы. Сейчас на территории работает лишь цех с маточным стадом кур, которых в случае длительного отключения энергоресурсов собственник должен вывезти на другое предприятие.