В Генштабе РФ указали на право Москвы применять ядерное оружие

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты
В случае агрессии против России она будет иметь право на ответ Фото:

Россия имеет право применить ядерное оружие в случае, если против нее или ее союзников оно было использовано. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на пленарном заседании «Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы» Московской конференции по международной безопасности.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или других видов оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — сообщил Герасимов. Видеотрансляцию конференции ведет Минобороны России на своем youtube-канале.

Ранее на конференции глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в мире образуется новое противостояние, которое представляет большую опасность, чем холодная война. По его мнению, за семь лет на западном стратегическом направлении все больше усиливается уровень военных угроз. За этот период в 14 раз увеличилась активность американской авиации в Европе, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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