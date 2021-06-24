Рабочие вяжут каркас моста на Циолковского Фото: пресс-служба мэрии

Реконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле (Свердловская область) идет с небольшим отставанием. Об этом на совещании по строительству объекта заявил глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.

«На такого масштаба строительстве, наверное, не может быть идеально все идти в графике: где-то идет работа с опережением, где-то с отставанием. Если отставание небольшое, это нормально, оно нагоняется, я прямо чего-то критичного здесь не вижу», — прокомментировал Владислав Пинаев. В настоящее время на строительстве начинается самый важный этап — буровые работы для установки опорных свай.

По информации руководителя проекта Владимира Останина, сейчас подрядчики ведут работы по устройству подпорной стены, завершают выемку грунта из котлована, монтируют каркас сооружения. «Кроме того, рабочие занимаются организацией ЛОСов (локальных очистных сооружений) в районе моста. Очистные системы будут принимать все ливневые стоки в данном районе и очищать их с помощью самых эффективных технологий, в том числе с использованием ультрафиолета», — рассказал Владимир Останин.

Мост через железнодорожные пути на улице Циолковского является крупнейшим в 2021 году объектом национального проекта «Безопасные качественный дороги». Реконструкцию планируют закончить осенью 2021 года; стоимость контракта составляет более 1 млрд рублей. В настоящее время весь транспорт в сторону Тагилстроя пустили в объезд. Автобусы курсируют через Садовую — Кулибина — Фестивальную. Остальной поток следует также через Рудник и Северное шоссе.