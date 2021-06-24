В Екатеринбурге резко вырос спрос на стройматериалы

По сравнению с прошлым годом рост составил 33% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спрос на стройматериалы и товары для ремонта в Екатеринбурге вырос на 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявили эксперты сервиса Avito.

«Самый большой рост спроса по стране (в 2,8 раза) отмечен на листовые материалы, строительные смеси стали популярнее почти вдвое (+89%). Листовые материалы в Екатеринбурга заинтересовали в 2,7 раза больше пользователей Avito в городе, а строительные смеси — на 49% больше», — сказано в официальном сообщении Avito.

На третьем и четвертом месте оказались пиломатериалы и изоляция — интерес к ним увеличился на 64% и 52% соответственно. Пятерку лидеров по строительным закупкам замкнули товары для отделки — их екатеринбуржцы покупали активнее на 39% по сравнению с 2020 годом.

Ранее эксперты по недвижимости сообщили о росте цен на загородное жилье и квартиры в новостройках. Подорожание связывают с высоким спросом, а также его дефицитом и ростом стоимости материалов.