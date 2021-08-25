Челябинские депутаты вступились за безработных кондукторов

Кондукторы трех муниципалитетов могут остаться без работы Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области высказали замечание к законопроекту об введении терминалов в общественном транспорте без кондукторов и увеличении платы за безбилетный проезд. На сессии 26 августа законопроект был принят в первом чтении, с предложением доработать его ко второму чтению. Сессия транслируется в интернете, передает корреспондент URA.RU.

С докладом выступал первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Станислав Харченко. Документ вносится в рамках объединения общественного транспорта Челябинска, Копейска и Сосновского района с единой платежной системой. Предлагается введение терминалов (валидаторов) с бесконтактной оплатой, с отменой кондукторов. Планируется увеличить штраф за безбилетный проезд — на муниципальном маршруте от 100 до 700 рублей, на межмуниципальном — от 500 до 1,5 тысячи рублей.

«Нельзя так повышать штрафы. У людей нет денег из-за пандемии», — заявила депутат Ольга Мухометьярова.

Вице-спикер ЗСО Анатолий Брагин сообщил, что есть вопросы по отмене работы кондукторов, так как много людей могут остаться без работы. Спикер ЗСО Владимир Мякуш пояснил, что есть замечания к законопроекту, но надо принять его в первом чтении. Затем создадут рабочую группу по устранению замечаний. Большинство проголосовало за принятие документа в первом чтении, против голосовали три депутата фракции «Справедливая Россия».

Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к министерству дорожного хозяйства региона. Реформу должны были запустить с 1 января 2021 года, но отложили на год из-за пандемии COVID-19.