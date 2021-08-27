27 августа 2021

В МИД России высказались об открытии границ с Италией

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Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
Россия рассчитывает на открытие границ с Италией Фото:
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Россия рассчитает на скорейшее возобновление полноценного авиасообщения с Италией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран», — заявил Сергей Лавров. Трансляцию пресс-конференции вел RT. Министр напомнил, что правительство России месяц назад приняло решении о возобновлении регулярных рейсов с Италией.

Однако пока из РФ в Италию можно прилететь только по работе, на лечение или в экстренных случаях. Туристические поездки запрещены. Примерные даты возобновления поездок в Италию Лавров и Ди Майо не уточнили.

Сейчас Россия постепенно возобновляет международные перелеты. Как уточняет Ассоциация туроператоров, с 27 августа восстановили прямые рейсы в Египет из 49 городов РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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