Задержанные в Екатеринбурге езиды пожалуются Путину на Росгвардию

Сотрудники Росгвардии использовали жесткие методы задержания, сообщил источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Езиды, задержанные на поминках 24 августа в Академическом районе Екатеринбурга, пожалуются президенту РФ Владимиру Путину на жестокое отношение сотрудников Росгвардии. Силовики били задержанных по лицу и спине, сообщил URA.RU источник в национальной среде.

«Когда мы собрались, приехало два микроавтобуса Росгвардии, положили всех на землю, издевались. Человек, у которого умер отец, поднял голову, чтобы сказать об этом [силовикам]. Ему три раза в морду дали, топтали ногами спину», — рассказал собеседник агентства. Он сообщил, что обратится в полицию и напишет жалобу Путину.

Собеседник агентства отметил, что на задержание приехали около 30 сотрудников Росгвардии. Он добавил, что задержанные не слышали от приехавших никаких объяснений, когда силовики заставили их лечь на землю.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответа на момент публикации не поступало.

Силовики 24 августа провели задержание группы езидов, которые устроили поминки. В этот день задержали около 70 человек, сообщил инсайдер URA.RU.