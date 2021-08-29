Источник: свердловский депутат добился от властей денег на выборы

По словам источников, Валентин Лаппо испытывает финансовые трудности на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Депутат свердловского Заксобрания Валентин Лаппо («Единая Россия»), который пытается переизбраться в областной парламент по Железнодорожному округу Екатеринбурга, договорился с резиденцией губернатора о выделении средств на его кампанию из регионального предвыборного фонда (сформированного при помощи крупного бизнеса). Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти.

«Область даст Лаппо денег. В районе 3-5 миллионов [рублей]», — поделился собеседник. Сам Лаппо в разговоре с корреспондентом заявил, что его «кампания идет в штатном режиме», и отказался комментировать «слухи».

Железнодорожный округ считается одним из самых проблемных для властей на этих выборах. В апреле, за несколько недель до майских праймериз «Единой России», резиденция губернатора лишала Лаппо административной поддержки — из-за нехватки у политика средств на собственное переизбрание. Фаворитом был выбран общественник Константин Мочалов. Несмотря на это, Лаппо победил в предварительном голосовании. Источники URA.RU в политтусовке отмечают, что Железнодорожный округ — едва ли не единственный, где средств на кампанию нет ни у кандидата от ЕР, ни у его конкурентов от оппозиции.

Ранее URA.RU сообщало, что Лаппо добивался встречи с губернатором Евгением Куйвашевым — чтобы решить эту проблему. Состоялась ли она, пока неизвестно.