Синоптики пообещали Москве заморозки

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Клипарт по теме Погода. Челябинск., зима, лед, ранетки, гололедица
В ночь на 3 сентября в Московской области будет минусовая температура Фото:

В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2…0 градусов», — указано на сайте ведомства.

В МЧС рекомендуют москвичам с хроническими болезнями сердца и астмой воздержаться от выхода на улицу. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, добавили спасатели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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