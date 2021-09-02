Синоптики пообещали Москве заморозки

В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2…0 градусов», — указано на сайте ведомства.
В МЧС рекомендуют москвичам с хроническими болезнями сердца и астмой воздержаться от выхода на улицу. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, добавили спасатели.
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