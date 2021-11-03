Вернуть запах после коронавируса помогает анис, рассказал тиктокер под ником didizavr Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователь социальной сети TikTok под ником didizavr нашел способ, как временно вернуть чувствительность к запахам после перенесенного COVID-19. Блогер предлагает переболевшим нюхать анис или заваривать с ним чай.

«Берете, занюхиваете аниса. И потом котлетка становится вкусной. Но во всей истории главное не выдыхать. Потому что как только вы выдохнете — все вернется», — рассказал didizavr в своем видео в TikTok.

Тиктокер рассказал, что не чувствует запахи уже три месяца. Чтобы вернуть обоняние на более продолжительный срок, didizavr предлагает заваривать чай с мелиссой и анисом. Таким образом ему удается нормально поесть, несмотря на отсутствие запахов. Didizavr признался, что не знает, почему анис работает таким образом, и пообещал проверить, поможет ли специя окончательно вернуть обоняние.

В комментариях под видео тиктокера назвали «алхимиком нашего времени», а анис — «новым зельем». Некоторые вспомнили, что доктора во время эпидемии чумы в XIV веке тоже закладывали в «клюв» у своих масок травы. Другие порадовались за тиктокера, который теперь может есть, чувствуя запахи. Многие писали, что проблемы с обонянием у них длятся почти год. Некоторые ощущают привкус мыла, чеснока и гнили.

«Сколько счастья у человека от того, что он снова почувствовал вкус котлетки. Друзья, цените повседневные радости жизни», — написал пользователь под ником user6332380452131.

Ранее главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщила, что у больных коронавирусом стали реже встречаться отсутствие запаха и вкуса. При этом у больных начала появляться лихорадка. Она возникает, если у зараженного повреждены 5-10% легких, передает «Национальная служба новостей».